Автомойка горит в Сочи

Сотрудники МЧС по Краснодарскому краю борются с пожаром на автомойке в Сочи. Огонь распространился на 100 "квадратов".

"По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в здании автомобильной мойки на площади 100 кв. м", - информирует пресс-служба экстренного ведомства.

Уточняется, что сейчас открытое горение ликвидировано. К тушению привлечено 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Данных о пострадавших нет.