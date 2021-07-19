В Казахстане женщина пожаловалась на качество поддельной справки о медотводе

Жительница Костаная обратилась с жалобой в поликлинику на качество приобретенной поддельной справки о медотводе, сообщает представитель МВД Казахстана Шугыла Турлыбек.

"Простая костанайская учительница получила от мошенников липовую справку о медотводе. Женщина, имеющая гипертонию и астму, в разговоре со своей знакомой рассказала о требовании директора школы к учебному году иметь паспорт вакцинации. Узнавая цену на медицинский отвод от вакцинации в частной лаборатории, она получила ответ, что стоимость данной услуги составляет 120 тыс тенге. Скорее всего, частники пытались таким образом нажиться, сделав диагностику всего организма клиента, а не только проверку имеющихся заболеваний", - приводит слова Турлыбек "Спутник-Казахстан".

В результате женщина вышла на человека, который сделал ей справку за 20 тыс тенге. На следующий день документ был у нее на руках. Однако женщина заподозрила подделку из-за отсутствия в справке некоторых данных.

"Возмущенная женщина направилась разбираться в государственную поликлинику, от которой был якобы сделан медотвод, где встретилась с заместителем главного врача по контролю качества медицинских услуг. Медицинский руководитель, в обязанности которой входит аудит амбулаторных карт, лечение и диагностика заболеваний, а также работа с возникшими инцидентами, незамедлительно сообщила о подделке в полицию", - отметила спикер.

Полиция зарегистрировала факт по статье УК Казахстана "Подделка документов", по которой предусмотрено наказание в виде четырех лет лишения свободы.