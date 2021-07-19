В Дагестане стартовала акция "Соберем детей в школу"

Всероссийское общественное движение "Матери России" по Махачкале при поддержке республиканского Минобразования и науки объявили о начале благотворительной акции "Соберем детей в школу".

Сообщается, что главная цель акции – привлечение внимания общественности к проблемам неблагополучных семей, а также помощь школьникам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

"Более 2 тысяч дагестанских сирот и детей из остронуждающихся семей необходима ваша помощь. Акция позволит собрать для них одежду, обувь, портфели и школьные принадлежности", - указано в сообщении.

Уточняется, что форма поддержки может быть любой – сертификат в магазин, перевод денег или покупка одежды и канцтоваров.

Акция продлится до 31 августа, узнать подробности можно, написав на почту председателю ВОД "Матери России" по Махачкале Сефижат Магомедрасуловой sofa210580@mail.ru.