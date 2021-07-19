В Минсельхозе не ждут значительного повышения цен на хлеб, несмотря на сообщения производителей

В Минсельхозе РФ отметили, что рост отпускных цен на хлеб сопоставим с уровнем инфляции и в дальнейшем существенного подорожания хлебобулочной продукции не ожидается.

За год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, из ржано-пшеничной муки - на 5,9%.

"Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем, что обусловлено снижением стоимости сырья, а также действием мер господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки", - сообщается в пресс-релизе ведомства.

Цены на пшеницу и рожь после ограничения экспорта зерна снизились на 5-10%. Кроме того, от роста цен хлеб защищают субсидии.

"Субсидии на возмещение части затрат высоко востребованы производителями хлебобулочных изделий и муки.<…> Все предприятия, получающие субсидии, берут на себя обязательства не повышать цены. Мера поддержки предоставляется до 31 декабря 2021 года", - уточнили в Минсельхозе.

При этом с августа производители намерены поднять цены ритейлерам на 7-12%, так как значительно подорожали маргарин (38%) и упаковка (40%), пишет в понедельник "Коммерсантъ". В Национальном союзе хлебопечения пояснили, что в предоставляемых субсидиях не учитывается подорожание сырья, поэтому часть производителей решила отказаться от них, чтобы избежать банкротства.