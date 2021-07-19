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Кадыров: Чечня преодолела острую фазу пандемии

Кадыров: Чечня преодолела острую фазу пандемии

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что в республике была преодолена острая фаза пандемии коронавируса нового типа. По его словам, в настоящее время перед регионом стоит задача достижения коллективного иммунитета.

"На сегодняшний день в республике организована кампания по иммунизации населения против новой коронавирусной инфекции, для чего развернуты специальные пункты вакцинации", сказал он.

Также глава республики отметил, что в соответствии с национальным проектом, в 2020 году было построено шесть фельдшерско-акушерских пунктов, также дополнительное медоборудование получили детские поликлинические отделения и больницы.  

Также республиканский лидер сообщил о том, что в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" запланировано строительство и реконструкция 29 объектов здравоохранения общей площадью более 3,5 тыс квадратных метров, капитальный ремонт и реконструкция 17 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, дооснащение медицинских организаций необходимым оборудованием.

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Вестник Кавказа

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