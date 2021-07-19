Электричка унесла жизни трех мужчин в Подмосковье

Трое мужчин погибли под колесами электрички в районе станции Ивантеевка в Московской области, проинформировали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"Сегодня около 7 часов утра в районе станции Ивантеевка Ярославского направления МЖД электропоездом были смертельно травмированы трое мужчин", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в настоящее время на месте полицейские, все обстоятельства трагедии устанавливаются.