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Электричка унесла жизни трех мужчин в Подмосковье

Электричка унесла жизни трех мужчин в Подмосковье

Трое мужчин погибли под колесами электрички в районе станции Ивантеевка в Московской области, проинформировали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"Сегодня около 7 часов утра в районе станции Ивантеевка Ярославского направления МЖД электропоездом были смертельно травмированы трое мужчин", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в настоящее время на месте полицейские, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Вестник Кавказа

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