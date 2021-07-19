Эксперт указал на опасность бумажных чеков

Бумажные кассовые чеки вредны как для бизнеса, так и для клиентов, указал CEO и сооснователь компании "МойСклад" Аскар Рахимбердиев, отметив, что чеки не только дорого стоят, но также оказывают негативное влияние на природу. Кроме того, содержащиеся в них токсичные вещества могут провоцировать кожную реакцию.

"Токсин Бисфенол А, нанесенный на бумагу, способен проникать в кожу человека, провоцировать ряд заболеваний. Кроме того, это вещество делает документы непригодными для переработки", - поведал он.

В этой связи эксперт указал на необходимость перехода на электронные чеки, которые не только нельзя забыть или потерять, но также налоговые вычеты по электронным чекам оформляются без дополнительных документов и посещения налоговой, передает РИА Новости.