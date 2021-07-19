Москвичей предупредили о грозе

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков проинформировал москвичей и гостей столицы о том, что сегодня в Москве ожидается кратковременный дождь с грозой и до плюс 31 градуса.

По его словам, также в столице ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами дождь, гроза. "Температура воздуха в Москве - плюс 29-31, по области - плюс 27-32. Ветер ожидается западный, 3-8 м/с", - сказал он, отметив, что атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.