В Пятигорске проверили качество воздуха

Инспекторы министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также специалисты центра государственного экологического мониторинга проверили воздух в районе Пятигорского тэплоэнергетического комплекса, сообщил министр природных ресурсов Ставрополья Андрей Хлопянов.

По его словам, причиной стали жалобы местных жителей на неприятный запах. Далее Хлопянов отметил, что эксперты взяли пробы в различных точках около мусоросжигательного завода.

В результате экспертизы было установлено, что предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.