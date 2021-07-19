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Владимиров проинформировал о ситуации с коронавирусом на Ставрополье

Владимиров проинформировал о ситуации с коронавирусом на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о том, что за минувшие сутки еще 61 пациент в регионе выздоровел от коронавируса.

Таким образом, число тех, кто справился с болезнью приближается к 55,4 тысячи человек.

В настоящее время продолжается тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции, уже проведено 2 миллиона 112 тыс таких исследований.

Также за отчетный период коронавирусом заразились 267 человек, им оказывается медпомощь, отметил Владимиров.

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Вестник Кавказа

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