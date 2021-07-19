Две женщины и двое детей погибли в аварии близ озера Алаколь

Четыре человека погибли в результате автоаварии на автотрассе Маканчи -Жаланашколь в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области, где произошло столкновение Geely, Kia Sportage и "Лада".

В пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области сообщили о том, что в результате аварии от полученных телесных повреждений не совместимых с жизнью, 48-летняя супруга и 13-летний сын водителя автомобиля марки Geely, а также 47-летняя супруга и 18-летняя дочь водителя автомобиля марки "Лада" скончались на месте аварии, передает Sputnik Казахстан.

Водитель и пассажир Geely были доставлены в больницу. По факту проводится досудебное расследование.