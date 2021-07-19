Поддельными справками с ПЦР-результатами торговали в аэропорту Алматы

В Алматы были задержаны двое сотрудников аэропорта, которые подозреваются в продаже фальшивых справок с отрицательными результатами ПЦР-тестирования, пишет Polisia.kz.

Уточняется, что подозреваемые занимались продажей поддельных тестов пассажирам, которые выезжали за рубеж.

Злоумышленниками было продано около 15-20 справок, уточняет Sputnik Казахстан.

Отмечается, что прибыль "дельцы" делили между собой и представителями авиакомпаний. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление причастности задержанных к аналогичным фактам.