Юный пианист из Ставрополья стал лауреатом международного конкурса

Четырнадцать профессиональных музыкантов из разных стран мира высоко оценили мастерство 12-летнего пианиста из Апанасенковского округа Ставропольского края Ашота Саргсяна, выступившего на международном конкурсе молодых музыкантов "Талантливые звезды NOUVELLES". Конкурс прошел в Париже. Юному дарованию был вручен диплом лауреата третьей степени.

Уточняется, что мальчик учится в ДШИ села Дивного и является стипендиатом премии губернатора. Также отмечается, что он отлично учится как в музыкальной, так и в обычной школе. В будущем он хотел бы посвятить себя музыке.