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Эндокринолог рассказал о вреде зеленых яблок

Эндокринолог рассказал о вреде зеленых яблок

В первую очередь зеленые яблоки нельзя употреблять людям с панкреатитом или дискинезией желчевыводящих путей, особенно в стадии обострения, поделилась эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.

По ее словам, людям с соответствующим диагнозом лучше выбирать сладкие сорта, протирать яблоки или запекать. "При диагнозах "гастрит" или "язвенная болезнь" не следует употреблять более одного зеленого яблока в день. Лучше, если вы съедите его спустя час после основного приема пищи, а не натощак", - приводит словам специалиста РИА Новости.

Бочарова отметила также, что кислые сорта яблок могут повредить эмали, поэтому, съев зеленое яблоко, необходимо прополоскать рот.

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Вестник Кавказа

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