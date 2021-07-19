В Госдуме РФ задумались о введении пособия пенсионерам за вакцинацию от коронавируса

Пенсионерам следует выплачивать пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавируса нового типа, заявил депутат Госдумы Василий Власов.

В письме парламентария говорится о том, что должно быть принято единое федеральное решение в отношении создания материального стимула для пожилых граждан к прививанию.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19", - приводит послание Власова на имя главы Минтруда Антона Котякова RT.

Власов также полагает, что выдача такого пособия будет стимулировать граждан пожилого возраста активнее вакцинироваться и станет для них значительной мерой поддержки.