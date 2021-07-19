Россиянам сообщили уточненные данные о ревакцинации

Как правильно подготовиться к ревакцинации от коронавирусной инфекции нового типа сообщил доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог, соведущий программы "Жить Здорово" Андрей Продеус.

Так, по его словам, тем, у кого нет хронических заболеваний и особых состояний здоровья никакая специальная подготовка к ревакцинации не требуется, передает радио Sputnik, уточняя, что диспансеризация должна быть желательно пройдена.

По его словам, сдавать каких-либо специальных анализов не требуется. Также врач иммунолог-аллерголог отметил, что пациент с хроническим заболеванием перед повторной прививкой должен посетить своего лечащего врача.