В Анапе потушили пожар на тысячу "квадратов"

Пожар вспыхнул в одноэтажном строении в Анапе, ему был присвоен повышенный ранг опасности, проинформировала в ГУ МЧС России по региону.

В сообщении ведомства говорится о том, что в 00:01 мск по прибытии к месту первых подразделений было установлено, что произошло возгорание в одноэтажном строении на площади около тысячи квадратных метров. В результате были эвакуированы 25 человек из соседнего здания. Никто не пострадал, отметили в ведомстве.

В борьбе с огнем были задействованы 57 человек и 18 единиц техники.