Найден штамм лактобацилл, ответственных за коронавирус

Штамм лактобацилл, которые активны против коронавируса, был обнаружен специалистами Государственного научного центра "Вектор" и Нижегородского института имени Блохиной.

Как сообщает Роспотребнадзор, нижегородские специалисты совместно с сотрудниками ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" изучили противовирусную активность шести штаммов лакто- и бифидобактерий, входящих в состав авторских пробиотиков, против свиного гриппа, штамма вируса гриппа птиц H5N6 и коронавируса.

В ведомстве отметили, что "пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий проявляют выраженную активность против вирусов гриппа, а один из штаммов лактобацилл активен и в отношении вируса SARS-CoV-2".

Уточняется, что соответствующие результаты исследований были оформлены в совместную научную статью, опубликованную в научном журнале Biomed Research International.