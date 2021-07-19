Британские ученые создали тест определения тяжести коронавируса

Ученые из Великобритании разработали методику, которая позволяет на первых этапах заражения коронавирусом нового типа определить, будет болезнь проистекать в легкой или тяжелой форме.

"В этой работе мы впервые продемонстрировали, что метаболом в слюне может отражать тяжесть COVID-19", - говорится в исследовании, передает "Газета.ru" со ссылкой на MedRxiv.

Уточняется, что для проверки теории ученые использовали анализы слюны 88 пациентов, которые был госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию нового типа.