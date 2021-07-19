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Британские ученые создали тест определения тяжести коронавируса

Британские ученые создали тест определения тяжести коронавируса

Ученые из Великобритании разработали методику, которая позволяет на первых этапах заражения коронавирусом нового типа определить, будет болезнь проистекать в легкой или тяжелой форме.

"В этой работе мы впервые продемонстрировали, что метаболом в слюне может отражать тяжесть COVID-19", - говорится в исследовании, передает "Газета.ru" со ссылкой на MedRxiv.

Уточняется, что для проверки теории ученые использовали анализы слюны 88 пациентов, которые был госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию нового типа.  

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Вестник Кавказа

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