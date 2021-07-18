Обзор СМИ Кавказа 12 - 18 июля

"В ряде основных сельскохозяйственных районов Дагестана необходимо строить по 3–4 объекта хранения плодоовощной продукции мощностью по 3–5 тыс. тонн. Такой стратегии намерены придерживаться власти республики в вопросах увеличения мощностей для хранения сельхозпродукции", - приводит газета "Дагестанская правда" слова зампредседателя правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова, посетившего строящийся объект будущего овощехранилища в селе Речное Кизлярского района. В сентябре сюда на хранение начнут поступать первые партии плодов и овощей.

На сегодня более 60 % плодоовощной продукции в Дагестане выращивается в личных подсобных хозяйствах. С учетом сложившегося мелкоконтурного сельского хозяйства дальнейшее развитие АПК власти республики связывают с развитием сельскохозяйственной потребительской кооперации, отмечает издание. Ежегодно в Дагестане в среднем собирают в пределах 1,5 млн тонн плодов и овощей. Хранение и переработка – это тот сегмент АПК, в котором еще предстоит очень многое сделать.

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Звонок президенту РФ во время прямой линии изменил жизнь жителей северного микрорайона Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии. После обращения жительницы города Розы Каппушевой к Владимиру Путину газ здесь появится на год раньше. Изначально в планах газификация этого участка была намечена на 2022 год, однако теперь подключиться к голубому топливу жители смогут уже до начала нынешнего отопительного сезона, пишет местная газета "День республики".

Программа по газификации Карачаево-Черкесии осуществляется уже не первый год. Впервые соглашение о сотрудничестве между правительством КЧР и "Газпромом" подписали еще в 2002 году. В 2007 году разработали схему, позже провели ее корректировку. Инвестиции в республику с 2008 по 2020 годы по этой программе составили более 3 млрд рублей. В результате спроектировано и построено 13 объектов, более 130 км газовых магистралей. Уровень газификации природным газом КЧР по состоянию на начало 2021 года составляет 82,84%. Для сравнения: в целом по России этот показатель на тот же период составляет 71,4%. Новое подписанное соглашение о развитии газоснабжения в республике до 2025 года позволит решить проблемы для жителей 21 населенного пункта в двух районах республики - Урупском и Карачаевском.

Как рассказал изданию генеральный директор "Газпром межрегионгаз Черкесск" Сергей Москаленко, сейчас строится межпоселковый газопровод высокого давления Карачаевск – Новая Теберда – Нижняя Теберда – Верхняя Теберда – Теберда. Протяженность объекта – 26 км. К началу июля смонтировано более 70% газопровода. Также планируется завершить прокладку 7 км газопровода от Джегуты до Кызыл-Калы в Усть-Джегутинском районе.

В этом году проектируется проложить межпоселковый газопровод от аула Новая Теберда на аул Учкулан с отводами на поселок Эльбрусский и аулы Карт-Джурт, Хурзук и Верхний Учкулан. Общая протяженность трассы составит 80 км. Это позволит газифицировать 1500 частных домовладений, семь котельных и сельхозпредприятий в высокогорной части республики. Ведутся работы и на других участках. По словам гендиректора, одной из особенностей проектирования и прокладки газовых магистралей в республике является горный рельеф. Порой срок окончания работ затягивается по природным причинам. При строительстве активно применяются новые технологии – устанавливаются буроинъекционные и буронабивные сваи при прохождении трассы в пойме реки, в грунт укладываются полиэтиленовые трубы с гарантированным сроком службы не менее 50 лет.

Согласно новой пятилетней программе, разработанной региональным правительством и компанией Газпром, к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация КЧР, сеть газовых магистралей будет протянута во все аулы и села республики.

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Ингушская газета "Сердало" сообщает, что в преддверии праздника Курбан-байрам из резервного фонда главы республики выделены средства на закупку более 1500 голов мелкого рогатого скота, отвечающего требованиям жертвенных животных, мясо которых намечено раздать многодетным и малоимущим семьям, проживающим в республике, а также семьям погибших сотрудников МВД. Наряду с благотворительной акцией, Минсельхоз планирует провести ярмарки по реализации животных и другой сельскохозяйственной продукции, выращенной в республике. Как и в прошлом, в Ингушетии при проведении различных благотворительных акций скот не завозится извне, а закупается только в местных ГУПах и крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ), а более 100 КФХ будут реализовывать свою продукцию на ярмарках. По словам заместителя начальника ветеринарного управления РИ Микаила Хамхоева, все животные, закупленные для жертвоприношения, проверены и дополнительно обследованы.

По сведениям газеты "Ингушетия", животноводство в республике составляет 70% в общем объеме сельхозпродукции. В республике функционируют около 2100 крестьянских фермерских хозяйств. Благодаря благоприятным природно-климатическим условиям, наличию пастбищ, в горной Ингушетии развивается мясное и мясомолочное скотоводство, овцеводство, козоводство. Всего к началу 2021 года в Ингушетии во всех категориях хозяйств содержится 68,3 тыс. голов крупного рогатого скота и 283 тыс. голов овец и коз. В развитии животноводства ингушские аграрии делают ставку на племенных животных. До начала 2022 года республика планирует приобрести в Дагестане 20 тыс. голов племенных овец.

Для начинающих фермеров здесь предусмотрены различные программы господдержки. Более 100 фермеров получили грантовую поддержку в рамках программы "Агростартап" для развития КФХ, действующей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Гранты для небольших семейных предприятий позволят обеспечить самозанятость сельского населения, повысить деловую активность молодежи на селе и сохранить сельский уклад жизни. Данный нацпроект рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

Для решения перспективных задач развития животноводства на базе агроинженерного факультета Ингушского госуниверситета готовят высококвалифицированных специалистов-животноводов. На кафедре "Зоотехния" студенты и преподаватели ведут научно-исследовательскую работу по ряду перспективных направлений, включая совершенствование генетического потенциала, повышение продуктивности КРС.

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Газета "Южная Осетия" констатирует, что в республике за последние недели отмечается всплеск заболеваемости коронавирусом. На брифинге главный санитарный врач РЮО Марина Кочиева, привела результаты анализа заболеваемости за весь период регистрации COVID-19: первый пик роста в республике пришелся на октябрь 2020 года, когда из общего количества проведенных за месяц лабораторных исследований — 43% были лабораторно подтвержденные СOVID положительные случаи. С этого момента по май 2021 года включительно, заболеваемость в республике снижалась. В мае заболеваемость составила 4% из общего количества проведенных за месяц исследований. Однако со второй недели июня регистрировался рост заболеваемости, и на день проведения брифинга этот показатель достиг 16%.

По словам Кочиевой, ежедневно проводятся ПЦР-тесты, недостатка в количестве сотрудников, задействованных в ПЦР-лаборатории, пока нет. Югосетпотребнадзор год назад поставил перед собой задачу – подготовить дополнительные кадры. Были привлечены сотрудники структурных подразделений данного ведомства: санитарно-гигиенической, санитарно-бактериологической, паразитологической лабораторий. Тест-систем и расходных материалов на данный момент тоже достаточно. Однако, с учетом роста заболеваемости, ведомство уже проводит работу с Роспотребнадзором для приобретения дополнительного расходного материала. В прошлом году российские коллеги передали тест-системы на безвозмездной основе.

Кочиева также отметила, что во всех объектах, организациях, независимо от форм собственности, возобновлен масочный и инфекционный режимы, термометрия, входной фильтр. Также сотрудники санитарной службы проводят рейдовые проверки в объектах торговли, общественного питания. Если ситуация будет ухудшаться, то, несомненно, будут вводиться более жесткие меры. К нарушителям ограничительных мер будут применяться штрафные санкции от 15 тыс. рублей и выше. На сегодня в Южной Осетии первым компонентом "Спутник V вакцинировано 656 человек, из них 240 уже получили вторую вакцину.

Как сообщает "Спутник - Южная Осетия", министр здравоохранения РЮО Сослан Наниев, выступая в парламенте в среду 14 июля заявил, что ситуация пока контролируема, однако прорабатывается возможность увеличения коечного фонда в случае роста потока больных. Он считает, что пока нужно максимально использовать ресурс инфекционной больницы, чтобы не прибегать к опыту прошлого года и не закрывать под "красную зону" детскую больницу Республиканского многопрофильного медицинского центра. В "инфекционке" по данным на вторник находится 71 пациент, в то время как она может принять до 90 больных. Он заверил, что лекарственные препараты Минздравом закуплены в достаточном объеме, протоколы лечения коронавируса есть. Министр также сообщил, что в республике по приглашению находится российский специалист в области реаниматологии и анестезиологии, который окажет югоосетинским медикам методическую и практическую помощь. В конце июля – начале августа ожидается приезд и специалиста в области инфекций.

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Уже много лет в сфере туризма Абхазии наметился серьезный дефицит рабочей силы. Дело даже не в том, что нет людей, которые хотели бы работать, а в том, что не находятся те, кто выполнял бы работу качественно. Количество вакансий в сфере туризма в Абхазии с каждым годом становится все больше. Если обычно спрос рождает предложение, то в этой отрасли такая установка работает плохо, пишет "Спутник-Абхазия".

Собеседник издания, Алена Антонова - операционный директор одного из отелей в Гагре, рассказала, что уже на протяжении нескольких месяцев на всевозможных порталах объявлений, в соцсетях продолжает искать персонал для туробъекта, и сама дает объявления, в том числе и бегущей строкой по телевидению, однако ожидаемого эффекта нет. Если даже звонят, то в основном на такие рабочие вакансии, как сотрудник пляжа, охрана, горничная, посудомойщица. А вот на вакансии, где требуется серьезная квалификация, владение ПК, необходимы какие-то знания, возможно, иностранного языка или просто грамотная письменная и устная речь, намного сложнее. Другая проблема в том, что невозможно найти персонал из того района, где расположен туробъект. Заявки поступают от жителей разных уголков Абхазии, но зачастую работодателя это не устраивает, так как возникает вопрос проживания работника. Сложность также в том, чтобы найти персонал для круглогодичной работы. Чаще всего люди ищут работу на лето. Кто-то изначально откровенно говорит, что у него потом хозяйство, огород, цитрусовые культуры и какие-то еще собственные дела. Хотя в среднем в месяц зарплата даже у линейного персонала составляет от 30 тыс. рублей, что с учетом того, что работа предлагается на весь год, для Абхазии немало.

Президент гильдии отельеров республики Астамур Ахба отмечает, что проблемы с кадрами в сфере туризма возникли не сегодня, и решить их за один год невозможно. Одна из основных причин отсутствия кадров, по убеждению Ахба, в том, что абхазские вузы не готовят тех специалистов, в которых нуждается отрасль. Хотя ежегодно в Абхазии десятки людей завершают учебу в колледжах и профтехучилищах по направлению "Сервис и туризм". "В стране сегодня до 25 тыс. коечного фонда. Абхазии нужны горничные, менеджеры низшего и среднего звена, администраторы, операторы в отелях. Чтобы таких специалистов иметь, необходимо, чтобы студенты, обучающиеся по направлению туризма, имели возможность практиковаться в крупных отелях. В процессе обучения студент уже должен понимать, с чем он сталкивается в профессии, ему необходимо приобретать практические навыки, понимать стандарты и что от него требуется" - поясняет Ахба.

Со своей стороны директор Сухумского колледжа Светлана Габлия сетует, что у студентов не было возможности практиковаться в гостиницах республики. Раньше владельцы туробъектов считали, что они только мешают в работе персонала, и лишь 2-3 гостиницы шли навстречу. В этом году, по ее словам, ситуация начала меняться, их подопечных приглашают не только столичные гостиницы, но и из других городов. "Наши студенты получают теоретические знания о гостиничном сервисе на высшем уровне, их обучают по лучшим современным учебникам и хорошо вооружены теорией," - добавляет директор колледжа.

По словам директора гильдии отельеров, еще одна проблема заключается в том, многим работодателям не удается привлечь иностранных рабочих. На сегодняшний день есть определенная квота, работодатель может трудоустроить только до 10 иностранных граждан. И этот иностранный гражданин через три года должен покинуть республику, так как заканчиваются разрешенные сроки пребывания его в Абхазии. "В этом направлении миграционная политика должна быть направлена на то, чтобы работодателю и работнику легче было работать", - считает Астамур Ахба.