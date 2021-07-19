В Нур-Султане заработал Колизей уличного спорта (ВИДЕО)

В столице Казахстана открыли новую площадку для уличного спорта и несколько зон отдыха, - сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

"Построили и открыли для жителей первый в городе колизей уличного спорта NS street life - двухуровневую мультифункциональную арену, на которой наши горожане и гости столицы смогут играть в баскетбол, футбол, также проводить соревнования по этим видам спорта, в том числе турниры по боксу и танцам. На втором этаже расположили теневые навесы", - написал Кульгинов в Instagram, передает Sputnik Казахстан.

Рядом с колизеем в скором будущем планируют планируют открыть скейт-площадку.

В том же районе установили двухэтажную смотровую площадку с видом на реку, а рядом благоустроили подмостовое пространство, где также есть зоны для игр в баскетбол, воркаут-площадки, зоны для йоги и футбольное поле.

"Для нас очень важно создавать в городе, как новые места, так и поддерживать состояние ранее созданных, дополнять и преображать их. Так, в парке вдоль набережной реки Есиль мы благоустроили еще несколько зон для детей и взрослых: там появились холмы с горками, игровая зона "питон" из веревочной конструкции, большая песочница, различные игровые элементы, а также тихие зоны для взрослых", - добавил аким.