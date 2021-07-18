Рабочая неделя в Казахстане начнется с дождей

Сегодня, в понедельник, большую часть Казахстана снова ждут дожди, - говорится в прогнозе синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории страны, опубликованном Казгидрометом.

"По-прежнему с прохождением циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, местами с градом, лишь на юге и западе Казахстана ожидается погода без осадков", - передает Tengrinews.kz.

Местами по республике ожидается усиление ветра на юге с пыльной бурей, на севере и в центре в ночные и утренние часы – туман, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 м/с, ночью в Карагандинской области местами – туман.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются пыльная буря, днем ветер усилится до 15- м/с.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, град, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, туман, и тоже усиление ветра до 18 м/с.

Местами в Акмолинской, Северо-Казахстанской, в горных районах Алматинской областях ожидается гроза, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами – туман.

А вот на большей части в Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, местами Карагандинской, Алматинской областях ожидается сильная жара, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, на юге Мангистауской областях ожидается очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - говорится в сообщении.