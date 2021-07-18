Музей искусств Грузии покинет площадь Свободы

Музей искусств Грузии, находящийся в настоящее время на площади Свободы рядом со сквером Пушкина, получит новое здание. Как сообщили в Минкульте Грузии, уже утвержден план эвакуации музея, согласно которому к 5 августа будет найдено новое здание, а полностью музей в него переедет 5 февраля 2022 года.

Планируется, что в сентябре из музея в первую очередь вынесут коллекцию тканей и вышивок, а последним музей покинет золотой фонд.

Оба флигеля старого здания – на улице Гудиашвили и на улице Пушкина – будут снесены, так как из-за деформации, накопления подземных вод и несоответствия требованиям сейсмической безопасности они не подлежат восстановлению, пишет Sputnik Грузия. По данным ведомства, из всего здания возможно только сохранение центрального входа.

В настоящее время Музей искусств Грузии расположен в здании бывшей духовной семинарии, построенном в 1848 году.