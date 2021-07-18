Села, оставшиеся без водоснабжения в Чечне, обеспечат водой

Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечит водой села, оставшиеся без водоснабжения из-за аномальной жары, - заявил руководитель региона Рамзан Кадыров

"Аймани Несиевна (президент РОФ) сообщила мне, что фонд оплатит все расходы на покупку воды, за что мы ей очень благодарны. Ваша задача сделать так, чтобы вода была во всех селах, где ее не хватает. Мы не можем допустить, чтобы в такую жару людям приходилось нуждаться в воде. К тому же синоптики прогнозируют, что 18 июля и в последующие дни в регионе установится 40-градусная жара", - сказал он в своем обращении к главам муниципальных районов.

Также Кадыров поручил в кратчайшие сроки предоставить ему полную картину состояния водоснабжения в районах региона, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в связи с повышением температуры воздуха до 40 градусов, которое ожидается с 18 по 22 июля в Чечне, в республике было объявлено экстренное предупреждение.