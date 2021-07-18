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В Нур-Султане газифицируют ряд жилых массивов

В Нур-Султане газифицируют ряд жилых массивов

Семь жилых массивов в Нур-Султане будут подключены к газу уже этой осенью, сообщает официальный сайт акимата города.

"После подведения нами наружных сетей жителям необходимо будет провести сети уже внутри дома, приобрести необходимое оборудование. Жителям частного сектора можно будет забыть о покупке угля, его хранении, качестве", – приводит сообщение Sputnik Казахстан.

 

Также сообщается, что в ходе объезда аким города Алтай Кульгинов ознакомился с ходом газификации в Юго-Востоке. Всего построено 90 км газораспределительных сетей, в настоящее время проводятся работы по испытанию газопровода.

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Вестник Кавказа

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