В Дагестане заработали первые магазины "Магнит"

В дагестанском Каспийске в форматах "У дома" и "Магнит Косметик" открылись первые сетевые магазины "Магнит", за пять лет здесь заработает сеть из 180 магазинов.

"К концу года в регионе будут работать уже 20 торговых точек. Также мы рассматриваем возможность открыть в высокогорных селах Дагестана магазины "Моя цена", - отметил президент, генеральный директор розничной сети "Магнит" Ян Дюннинг, цитирует его "Это Кавказ".

Дагестан стал 67 регионом присутствия компании. В магазинах представлена продукция 23 дагестанских производителей, и их число будет расти. Среди текущих партнеров "Магнита" - ООО "Кизляр Урицкий мясокомбинат", "СПоК "Сила Кавказа", ООО "Амир-С" и другие.

На полках магазина в первую очередь представлены социально важные категории товаров местных поставщиков - хлебобулочные и кондитерские изделия, мясная гастрономия, мясо птицы, молочная продукция, а также халяльный ассортимент, который планируется активно расширять.

Продукция республиканских производителей в магазинах выделена специальными ценниками "Покупай дагестанское", чтобы покупатели максимально быстро могли найти такие продукты.