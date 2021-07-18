Донских военных будут кормить баранками

Донское предприятие "Аютинский хлеб" будет поставлять баранки в части соединения в Ростовской области, в котором с инспекцией побывал министр обороны России Сергей Шойгу.

На этой неделе Шойгу Посетив Ростовскую область, где он в частности проинспектировал социально-бытовую инфраструктуру гарнизона мотострелковой дивизии. В армейской столовой, в которой военнослужащие питаются по принципу шведского стола, он поинтересовался, почему баранки есть только на одном - праздничном столе?. Губернатор области Василий Голубев пообещал исправить ситуацию, после чего он побывал на предприятии крупного производителя хлебобулочных изделий "Аютинский хлеб", - передает РИА Новости.

"Среди широкого ассортимента компании увидел сушки, и предложил ей поддержать военнослужащих, направив в качестве благотворительности баранки и другие хлебобулочные изделия в воинскую часть, где мы были с министром обороны. Чтобы баранки могли получать за обедом к чаю не только именинники, а весь личный состав", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.