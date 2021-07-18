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Хасан Рухани поделится президентским опытом - СМИ

Хасан Рухани поделится президентским опытом - СМИ

Уходящий президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его администрация поделится опытом с официальными лицами новой администрации, - сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Выступая сегодня на заседании штаба экономической координации, президент Рухани заявил, что его администрация подготовилась к передаче власти с учетом национальных перспектив и пытается изложить следующей администрации макроэкономические планы страны.

Также уходящий глава государства заявил, что народ должен быть проинформирован о проблемах, с которыми столкнулась администрация, и о мерах, принятых ею для отмены санкций и противодействия экономической войны, добавив, что в планах уходящей администрации -  поделится опытом борьбы с санкциями, экономической войной и борьбой со вспышкой нового коронавируса.

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    Вестник Кавказа

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