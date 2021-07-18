Часть столицы Дона на несколько часов осталась без светофоров

Часть светофоров Ростова-на-Дону не будут работать некоторое время из-за аварийного отключения электроэнергии, - сообщили в мэрии города.

Около часа не будет работать светофорный объект на пересечении ул. Социалистической и пр. Кировского, три-четыре часа потребуется ремонт светофоров на пр. 40-летия Победы, - передает "АиФ-Ростов".

Из-за аварии в Оборонэнерго остались отключенными на три-четыре часа и светофорные объекты на ул. Тимошенко, Оганова, Вавилова и Неклиновской, - говорится в сообщении.