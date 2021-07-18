Абхазские полицейские задержали подозреваемого в совершении двойного убийства

Сотрудникам МВД Абхазии удалось оперативно задержать по "горячим" следам подозреваемого в совершении накануне двойного убийства в Сухуме, - сообщает сайт МВД Абхазии.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками угрозыска МВД совместно с отделением угрозыска столичного УВД по подозрению в совершении убийства по улице 30 сентября в Новом микрорайоне Сухума, задержан Игорь Гудалия 1979 года рождения, уроженец и житель села Ачандара Гудаутского района", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит прокуратура Сухума, добавили в МВД Абхазии.

Напомним, накануне вечером в Новом микрорайоне Сухума во время перестрелки погибли двое жителей города - Беслан Дзыба и Руслан Гудалия, один человек - Аслан Зухба с ранениями был доставлен в республиканскую больницу.