Ильхам Алиев: конфликт с Арменией завершен, настало время думать о мире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению думать о мире и перевернуть страницу войны.

"Азербайджан сам выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, требующие полного и безоговорочного вывода армянских войск с наших территорий, и положил конец войне. Поэтому мы считаем, что сейчас наступило время подумать о мире и перевернуть страницу войны. Мы к этому готовы", - сказал Алиев сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, - передает ТАСС.

По мнению главы государства, "продемонстрировав добрую волю и очень прагматический подход, за относительно короткое время можно решить большинство вопросов, все еще остающихся на столе, и заложить фундамент широкого регионального сотрудничества". "С этой точки зрения Евросоюз играет и, уверен, будет играть очень важную роль", - добавил он, подчеркнув, что в повестке отношений между Азербайджаном и Евросоюзом постоянно будут находиться вопросы постконфликтного развития.