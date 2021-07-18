Крымские огнеборцы потушили пожар под Евпаторией

Трое суток понадобилось крымским пожарным, чтобы потушить крупное возгорание на территории полигона твердых коммунальных отходов в районе курортной Евпатории на западе Крыма, - сообщили сегодня в пресс-службе МЧС республики.

"Ежедневно привлекалась техника, в том числе и частных лиц. Проведены работы по засыпке грунтом и рекультивации бульдозером. Всего на тлеющие участки засыпан грунт в количестве 21 900 т, это 1095 самосвалов грузоподъемностью по 20 т. По состоянию на 17:00 возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, пожар начался 15 июля, его площадь возгорания достигала 1,8 тыс кв м, а предварительной причиной был назван поджог. Ситуация с тушением осложнялась погодными условиями: в Крыму установилась аномально жаркая погода - до 37 градусов.