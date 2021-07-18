Президент Евросовета прилетел в Батуми

Президент Европейского Совета Шарль Мишель по приглашению президента Грузии Саломе Зурабишвили прибыл Грузию – его самолет приземлился в международном аэропорту Батуми? его встречали посол ЕС в Грузии Карл Харцель, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и председатель правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе.

Завтра президент Европейского Совета примет участие в Батумской международной конференции, в рамках которой состоится встреча лидеров стран "Восточного партнерства", имеющих Соглашение об ассоциации с ЕС. Кроме того, запланированы встречи Шарля Мишеля с представителями как грузинской правящей команды, так и оппозиции, - передает Грузия Online.