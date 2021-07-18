Новак: к лету будущего 2022 года Россия достигнет докризисного уровеня нефтедобычи

В будущем году России достигнет докризисного уровня добычи нефти, - заявил сегодня российский вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Принято решение для рынка восстанавливать добычу нефти до докризисного уровня. Для России, например, мы выйдем на докризисный уровень уже в мае следующего года ", - рассказал он, передает ТАСС.

Сегодня страны ОПЕК+, которые совместно сокращают добычу, чтобы стабилизировать рынок, договорились продлить сделку до конца 2022 года, но при этом с мая 2022 года пять стран будут иметь возможность дополнительно нарастить добычу: это Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак.

С августа нефтедобыча будет ежемесячно расти на 400 тыс баррелей во всех странах, входящих в соглашение ОПЕК+, - отметил он, пояснив: увеличение произойдет за счет роста уровня отсечки - параметра, от которого для каждой страны считается необходимый для них объем сокращения. Для России и Саудовской Аравии этот параметр будет повышен на 0,5 млн б/ с, до 11,5 млн б/с, для ОАЭ на 0,33 млн б/с с 3,17 млн б/с до 3,5 млн б/с. Также повышаются базовые уровни добычи для Кувейта и Ирака - на 150 тыс б/с - до 2,959 млн и 4,803 млн баррелей в сутки соответственно, - добавил Новак.