Мирзиеев соболезнует Меркель и народу Германии в связи с наводнением

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня направил соболезнования народу Германии, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с катастрофическим наводнением на западе Германии, унесшим множество человеческих жизней, - сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В послании Мирзиеев выразил искреннее сочувствие семьям и близким погибших, а также всему народу Германии, пожелав скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - передает Sputnik Узбекистан.

Напомним, сильнейшее наводнение произошло в Германии 15 июля. Стихия разрушила дома и инфраструктуру, по последним данным погибли 156 человек, около 1,3 тыс граждан страны пропали без вести.