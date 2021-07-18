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Юг Ирана потрясло пятибалльное землетрясение

Юг Ирана потрясло пятибалльное землетрясение

Сегодня вечером на юге Ирана в 100 км к северу от города Бушир произошло землетрясение.

Магнитуда подземных толчков достигала 5,3, - сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает ТАСС.

Эпицентр располагался в 103 км севернее города Бушир, в котором проживают около 165 тыс человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.

Сообщений о разрушениях, жертвах и пострадавших не поступало, - говорится в сообщении.

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