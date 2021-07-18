В Азербайджане отмечен рост числа инфицированных коронавирусом

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 255 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, - сообщили сегодня в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров страны.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался один человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат. Лечение 2152 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима, - передает Sputnik Азербайджан.

Напомним, накануне в Азербайджане за сутки было выявлено 213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С конца февраля 2020 года в стране выявлено в 338 438 случаев заражения коронавирусом.