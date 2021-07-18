Нетрезвого водителя мопеда в Краснодаре догоняли семь машин ДПС

Сегодня за нетрезвым водителем мопеда в центре Краснодара гонялись семь патрульных автомобилей ДПС, - сообщают "Кубанские новости".

Водитель мопеда не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться. В погоне за ним были задействованы семь патрульных автомобилей, заблокировать мопедиста удалось через 40 минут на улице Фрунзе. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - передает "АиФ-Юг".

Лихач на мопеде заработал сразу три административных протокола, а за управление мопедом в состоянии опьянения ему грозит штраф в размере 30 тыс рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. За невыполнение распоряжения сотрудника полиции предусматривается административный арест сроком до 15 суток. Также у мужчины не было при себе документов, а это еще один штраф в 500 рублей, - говорится в сообщении.