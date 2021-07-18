Казахстан будет наращивать нефтедобычу

Казахстан в августе нарастит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, квота для республики в августе составит 1,491 млн баррелей в сутки (б/с), - сообщили в министерстве энергетики Казахстана по итогам министерского заседания стран - участниц соглашения.

"Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в августе составит 1,491 млн б/с, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тыс. б/с", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Как отметил министр энергетики республики Нурлан Ногаев, благодаря принятым мерам в рамках соглашения ОПЕК+ ситуация на мировом рынке нефти изменилась в лучшую сторону. "Казахстан выступил за увеличение текущего уровня добычи стран - участниц соглашения", - говорится в сообщении.

Напомним, обязательства Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ по добыче в апреле составляли 1,457 млн б/с, или минус 15% от базового уровня в 1,709 млн баррелей в сутки в ноябре 2018 года. Сейчас Казахстан продолжает увеличение добычи нефти: в мае обязательства для страны составили 1,463 млн баррелей в сутки, в июне - 1,469 млн баррелей в сутки, в июле - 1,475 млн баррелей в сутки, - говорится в сообщении.