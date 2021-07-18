Власти Украины признали поражение в борьбе с "Северным потоком - 2"

Украина проиграла в борьбе с "Северным потоком - 2", потому что правительство совершило две ошибки, - заявил депутат Верховной рады страны Олег Дунда.

"Нужно признать честно - история с "Северным потоком" Украиной была проиграна достаточно давно, три-четыре года назад, пять лет назад", - сказал он в эфире телеканала "НАШ".

Ошибка властей была в том, что при обсуждении газового проекта властями Германии и Франции украинское руководство не учитывало общественное мнение жителей этих стран. Помимо этого, Киеву стоило акцентировать внимание на "угрозе национальной безопасности" от строительства газопровода, а не на финансовых убытках от прекращения транзита российского газа, - добавил депутат.