Годовая инфляция в Грузии достигла 9,9% - Грузстат

Годовая инфляция в Грузии составила 9,9%, только за июнь она составила 0,7% - говорится в сообщении Национальной службы статистики (Грузстат).

Базовая инфляция в стране по данным Грузстата в июне 2021 года составила 5,9%, а годовой уровень базовой инфляции (без табака) – 5,8%.

Основное влияние на формирование месячного уровня инфляции оказало изменение цен на жилье, воду, электричество, газ – зафиксирован рост цен на 2,7%, что отразилось на ежемесячной инфляции (0,36 п.п.).

Сказался и рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки – цены в группе выросли на 8,8%, что отразилось в виде 2,78 п.п. годовой инфляции.

Цены на масло и жир выросли на 47,1%, на овощи на 16,6%, сахар, джем и другие сладости подорожали на 13,7%, рыба – на 11,1%, молоко, сыр и яйца – на 10,6%, минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки – на 7,3%, кофе, чай и какао – на 7,2%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 5,5%, мясо и мясные продукты – на 5,3%. Снизились лишь цены на фрукты и виноград – они подешевели на 19,5%.