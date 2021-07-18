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КамАЗ в Подмосковье подмял под себя восемь автомобилей

КамАЗ в Подмосковье подмял под себя восемь автомобилей

Сегодня днем на Ярославском шоссе в Подмосковье произошла крупная авария, на трассе опрокинулся "КамАЗ", повредив восемь легковых автомобилей, - сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

"На 44 километре Ярославского шоссе попутное столкновение, девять единиц. Опрокинулся "КамАз" и собрал восемь легковушек", - рассказал представитель полиции, передает РИА Новости.

К частью, обошлось без пострадавших, - добавили в МВД области.

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