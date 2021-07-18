Грузинская оппозиция не пожелала выслушать выступление главы МВД

Оппозиционные грузинские депутаты сегодня сорвали выступление министра внутренних дел страны Вахтанга Гомелаури, они прорвались к трибуне и требовали его отставки с должности.

Поддержали акцию оппозиционных депутатов и часть журналистов оппозиционных телеканалов, теперь по решению руководства парламента министра заслушают в другой день, - сообщили в пресс-службе грузинского парламента.

Гомелаури намеревался детально сообщить депутатам о действиях полиции 5 июля, когда несколько тысяч радикально настроенных людей в центре Тбилиси не позволили провести провокационный марш представителей ЛГБТ-сообщества.