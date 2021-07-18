Захарова: талибы примут участие в межафганских переговорах

Запрещенное в России радикальное движение "Талибан" заявлено в резолюции Совета Безопасности ООН как участник межафганских переговоров, а Россия выполняет это решение, контактируя с представителями движения, - заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-1".

"Движение "Талибан" запрещено как организация в нашей стране, и Россия неоднократно подчеркивала, что не только не поддерживает, но всячески подтверждает свою решимость в борьбе с международным терроризмом и неприятие какой-либо террористической деятельности, в том числе движения талибов", - подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

В то же время движение талибов является частью межафганского диалога, который Совбез ООН призвал поощрять, и в резолюции Совета Безопасности от марта 2020 года движение талибов заявлено именно в этом качестве, - отметила Захарова, добавив, что Россия на практике реализует эту резолюцию.