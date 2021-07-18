Порыв трубы оставил без воды 30 тысяч жителей Славянского района Кубани

Сегодня в Славянском районе Кубани из-за аварии на подземном водоводе без воды остались 30 тыс жителей.

Авария оставила без водоснабжения 154 многоэтажки и 1 280 частных домов, в которых в общей сложности проживают 30 тыс человек, в том числе около 12 500 детей. Также воду отключили в ЦРБ Славянского района. Бригады энергетиков устраняют ее последствия, - передает "АиФ-Юг".

На аварийном участке работают все бригады, в наличии все необходимые материалы и техника, а завершение работ планируется в течение двух часов, - сообщили в "Кубаньводоканале".