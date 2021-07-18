Росстат: россиян в работе устраивает все, кроме зарплаты

Согласно данным комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом, своей зарплатой довольны меньше половины россиян.

О полной удовлетворенности своим заработком заявили 44% россиян, еще 47,1% сообщили, что не вполне довольны, а 8,8% респондентов совсем не довольны своей зарплатой.

Режим работы довольны многие - 82,8% россиян, не вполне довольны 15,4% опрошенных. Рабочие обязанности устраивают 77,1% россиян, не вполне довольны ими 20,9% респондентов.

Кроме того, 75,9% опрошенных сообщили, что их полностью устраивают их условия труда, 22% - не вполне. Также большинство (72,3%) россиян довольны расстоянием от дома до работы.

Полное моральное удовлетворение от работы получают 74% опрошенных, частичное - 22,1%. Полную профессиональную удовлетворенность получают 67,9% россиян.