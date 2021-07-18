На Храмовой горе в Иерусалиме произошли беспорядки

В траурный для иудеев день - Девятого Ава - на Храмовой горе в Иерусалиме арабы стали кидать камни в правоохранителей.

"Сегодня около 5.00, после утренней молитвы, несколько молодых людей начали бросать камни на площади Храмовой горы в полицейских, которые остановили инцидент", - сообщает пресс-служба полиции.

Девятое Ава - день, когда нужно держать строгий пост без еды и воды и воздержаться от работы.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет "провел оценку ситуации при участии министра внутренней безопасности и генерального инспектора полиции Израиля в отношении событий на Храмовой горе", сообщает его канцелярия.