Франция хочет ввести войска на Южный Кавказ?

Пока российские миротворцы поддерживают хрупкий мир в зоне недавнего противостояния вокруг Нагорного Карабаха, Франция (одна из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, не слишком эффективно занимавшейся урегулированием карабахского конфликта), похоже, начинает здесь свою игру.

Спустя восемь месяцев после освобождения Азербайджаном своих территорий, капитуляции Армении и подписания при посредничестве России Заявления о прекращении огня и всех боевых действий в зоне карабахского конфликта, в СМИ просочилась информация о том, что дипломаты Франции и Армении проводят интенсивные встречи в Ереване, Париже и Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН. Цель этих встреч - попытаться делигитимизировать трехстороннее Заявление, остановившее войну в регионе.

По данным источника "Московского комсомольца", близкого к дипломатическому ведомству Франции, президент Эммануэль Макрон и и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян рассматривают возможность принять новый план, предполагающий пересмотр предыдущей резолюции Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.

На первый взгляд, идея выглядит бредовой. Россия как постоянный член Совбеза ООН имеет право наложить вето на любые резолюции СБ, тем более, которые могут так или иначе затронуть ее собственные интересы. Кроме того, согласно подписанному 9 ноября трехстороннему документу, российские военнослужащие должны контролировать ситуацию вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора на протяжении пяти лет – лишь по истечении этого строка стороны могут отказаться от посредничества России.

Тем не менее вчерашний визит в Ереван председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, которого считают протеже Эммануэля Макрона, вселил в армянских руководителей надежду на то, что спасение придет из Европы. Правда, Шарль Мишель изъяснялся несколько двусмысленно: "ЕС желает быть верным, вовлеченным, активным партнером для обеспечения благополучия, стабильности и безопасности Армении". Что он имел в виду под словом "безопасность", которую желает обеспечивать Евросоюз, осталось неясным, но то, что европейцы дадут Армении денег – точно. Мишель подтвердил намерение ЕС выделить Армении финансовый пакет в 2,6 миллиарда евро для решения "приоритетных для страны задач". Это огромная для Армении сумма.

Некоторые эксперты полагают, что таким образом "западные демократии" просто выкупают "пакет акций государства Армения, превращая ее в плацдарм для реализации своих интересов в "подбрюшье" России. Естественно Франция, где проживает огромная армянская диаспора, намеревается играть в этом процессе первую скрипку. Другие наблюдатели опасаются, что Париж рассматривает возможность введения на Южный Кавказ войск и их размещение вдоль армяно-азербайджанской границы, а то и в самом Карабахе.

Будут ли это французские войска, европейские, или так называемого "коллективного Запада", неизвестно, но на этой неделе министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен (опять же в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ) обсуждали в Вашингтоне варианты совместных действий "по достижению долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном". Так или иначе, очевидно, что результаты Второй Карабахской войны не устроили ни Париж, ни Вашингтон, и вышеописанное очень похоже на попытки Франции и США вернуться на Южный Кавказ, однако пока непонятно, в каком статусе.