В центре Москвы случилось массовое ДТП

В воскресенье днем в Москве на Крымском валу столкнулись пять автомобилей, пострадали два человека.

"В районе д. 9 по ул. Крымский вал произошло столкновение пяти автомобилей, предварительно два пострадавших", - сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".

На месте аварии работают оперативные службы столицы.

"Движение по Садовому кольцу затруднено в оба направления. По возможности объезжайте", - сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.