Ильхам Алиев принял Шарля Мишеля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, который находится в республике с рабочим визитом.

Визит Мишеля начался в субботу, а в воскресенье состоялся совместный рабочий обед Ильхама Алиева и главы Евросовета.

Президент Азербайджана встретил главу Евросовета, они сделали совместные фотографии, сообщается на официальном сайте азербайджанского лидера.

В рамках визита в республику Шарль Мишель посетил шамахинскую Джума-мечеть, побывал в главном наземном центре управления спутниками Космического агентства Азербайджана (Azercosmos), посетил Аллею шехидов.

Председатель Европейского совета встретился с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым, в рамках которой было отмечено особое значение сотрудничества Азербайджана и Евросоюза в различных областях, включая сферу транспорта, связи и высоких технологий.

Глава Евросовета прилетел в Азербайджан сразу после поездки в Армению. Затем планируется его визит в Грузию.